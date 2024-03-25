Кремль не участвует в дискуссии о возможности отменить мораторий на смертную казнь в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о полемике вокруг отмены моратория на смертную казнь после теракта в Crocus City Hall, Песков сказал следующее:

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии».

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» на концертный зал Crocus City Hall напали вооруженные люди, которые открыли стрельбу по людям и устроили поджог. На данный момент сообщается о 137 погибших и 182 пострадавших, здание сильно выгорело, задержаны и арестованы четверо подозреваемых.

23 марта председатель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что снова возник вопрос о применении смертной казни, и пообещал содержательно проработать эту тему. В тот же день председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в Telegram, что «ни Дума, ни Совет федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу смертной казни».