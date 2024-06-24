Уголовный апелляционный суд в штате Техас признал невиновным американца Керри Кука, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к совершенному 47 лет назад убийству. Об этом сообщает CNN.

Мужчину осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней соседки Линды Эдвардс в 1977 году. В 1979 году его приговорили к смертной казни, но после приговор отменили. В 1992 году присяжные не смогли вынести единогласное решение. В 1994 году Керри Кука снова приговорили к смертной казни.

В 1999 году американец заключил сделку со следствием и вышел на свободу с учетом 20 лет, проведенных в заключении.

На этой неделе суд Техаса признал 68-летнего Кука невиновным на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств, на которых строила свою аргументацию прокуратура.

В декабре 2023 года суд в американском штате Оклахома вынес оправдательный приговор в отношении мужчины, который провел за решеткой 48 лет.