ООН все еще ожидает ответа на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту РФ Владимиру Путину по продлению зерновой сделки. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Насколько мы знаем на сегодняшний день, ответа мы не получили», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

24 апреля Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению зерновой сделки. Аналогичные письма генеральный секретарь направил лидерам Турции и Украины. (ТАСС)