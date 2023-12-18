Вооруженные силы Украины получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) AQ 400 Scythe. Они позволят наносить удары на сотни километров в глубину России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Компания Terminal Autonomy, ранее известная как стартап One Way Aerospace, объявила об успешном завершении закупок, направленных на содействие боевому развертыванию системы AQ 400 Scythe в Вооруженных силах Украины.

AQ 400 Scythe — беспилотник большой дальности полета (до 750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт.