В Лянкяранский региональный научный центр поступило обращение в связи с обнаружением материально-культурных образцов во время строительных работ, проводимых в селе Веляди.

Как сообщили в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), ведущие научные сотрудники отдела фольклора, этнографии и археологии центра, доктора философии по истории, археолог Самир Керимов и Маис Джафаров произвели осмотр территории.

В траншее, вырытой в связи с возведением ограды в новом квартале, расположенном между селами Веляди и Герматук на правом берегу реки Лянкяранчай, на глубине 40 см были обнаружены глазурованные и неглазурованные керамические изделия, относящиеся к эпохе средневековья.

Найденные предметы свидетельствует о наличии здесь поселения IX-XI вв., площадью около двух гектаров и толщиной культурного слоя более одного метра.

Поскольку на участке памятника был построен новый квартал села Веляди, культурный слой был серьезно поврежден, а его микрорельеф нарушен. Примерно в километре к востоку от этого участка при рытье колодца в одном из дворов на глубине около 3-4 м также были найдены бахурница (чаша для благовоний) и глиняный казан, относящиеся к периоду раннего средневековья.

Отмечается, что аналогичные находки были обнаружены несколько лет назад при рытье колодца во дворе дома в селе Веляди. Все это позволяет предположить, что на правобережье Лянкяранчая имеются богатые археологические средневековые памятники.

По мнению ученых, для точного определения характера культурного слоя памятников, в будущем необходимо провести археологические раскопки.