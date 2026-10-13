Россия наращивает гибридную войну против союзников Украины, а Иран предпринимает всё больше попыток атаковать более серьезные цели — такие как военные объекты в Великобритании. Такое заявление сделал во вторник глава британской службы внутренней разведки MI5 Кен Маккаллум.

Это было ежегодное выступление руководителя службы по вопросам угроз для Великобритании. Как сказал Маккаллум, за последнее десятилетие таких угроз стало в четыре раза больше, и его организация теперь привлекает для противодействия им больше ресурсов, чем во времена «холодной войны».

Говоря о России, глава MI5 поддержал оценки других европейских спецслужб, согласно которым Россия применяет тактику, граничащую с полномасштабным военным конфликтом. В качестве примеров Кен Маккаллум назвал попытку атаки беспилотника на грузовой самолет в аэропорту Лейпцига, в Германии, и кибератаку на энергетическую инфраструктуру Польши.

«Неслучайно российские агрессоры пытаются дестабилизировать обстановку в европейских странах именно сейчас, когда их военные успехи в Украине минимальны, и цена этих действий — чудовищна», — сказал Маккаллум.

Кен Маккаллум подчеркнул, что Россия остается «агрессором номер один». Сама Москва отрицает причастность к враждебным действиям в Великобритании и других западных странах. Обвинения ФРГ в связи с инцидентом в аэропорту Лейпциг-Галле в августе Россия назвала «полностью сфабрикованными».

Операции, связанные с Ираном, привели за последний год более чем к 50 арестам, сказал руководитель британской спецслужбы. Маккаллум сказал, что не может комментировать инцидент на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд из-за продолжающегося расследования, но отметил, что в этом году произошел серьезный сдвиг в «стремлении Ирана наносить удары по более защищенным целям, таким как военные объекты».

Днём ранее премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что за предполагаемым заговором вокруг авиабазы, которую используют американские бомбардировщики для нанесения ударов по Ирану, с «высокой долей вероятности» стоит Тегеран. Задержание в сентябре вблизи этого объекта группы подозреваемых, приехавших в район на нескольких фургонах, привело к объявлению тревоги и решению Вашингтона вывезти самолеты с этой базы.

Тегеран отверг обвинения в причастности к инциденту в Глостершире, а также любые другие обвинения в деструктивной деятельности в Великобритании, где власти уже много лет подозревают Иран в участии в заговорах и попытках покушений на диссидентов, а также на израильские и еврейские объекты.

Выступая 13 октября, глава MI5 Маккаллум среди прочего заявил также, что наибольшее беспокойство в связи с неправомерным использованием искусственного интеллекта вызывает возможность разработки террористами биологического оружия или создания новых патогенов, передает Reuters.