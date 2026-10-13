Правительство Талибана в Афганистане приостановило вещание программ Би-би-си на FM-радиостанциях по всей стране.
Пресс-секретарь правительства «Талибана» заявил, что вещание Би-би-си было приостановлено из-за «неоднократных нарушений», но не привел подробностей.
После того, как в 2022 году двум американским СМИ было запрещено вести деятельность в стране, Би-би-си оставалась единственной международной новостной организацией, вещавшей на территории Афганистана.
«Миллионы людей по всему Афганистану полагаются на Би-би-си как на источник достоверных новостей и информации, и мы работаем с властями над урегулированием ситуации», — говорится в заявлении вещательной компании.
Би-би-си заявила, что «продолжает объективно и независимо освещать события на языках пушту, дари и английском для нашей аудитории в Афганистане — на коротких и средних волнах, в Интернете и через спутниковое вещание».
Новости и другие материалы Би-би-си, включая образовательные программы, предназначенные для девочек, которым запрещено посещать средние школы, еженедельно получают более 20% взрослого населения Афганистана.
Пресс-секретарь Министерства информации и культуры «Талибана» Хубайб Гуфран заявил местным СМИ: «В связи с неоднократными нарушениями со стороны Би-би-си принято решение о временной приостановке его деятельности на всей территории страны».
Правительство Талибана жестко контролирует СМИ, работающие в стране.
Музыка не транслируется, а женщин на экране стало меньше, чем до прихода «Талибана» к власти в 2021 году. Женщины больше не появляются в эфире вместе с мужчинами.
Жители страны по-прежнему могут пользоваться некоторыми социальными сетями, однако отсутствие электричества на большей части территории страны, высокая стоимость услуг и низкий уровень грамотности остаются серьезными препятствиями.
Афганская служба Би-би-си работает с 1981 года. (bbc.com)