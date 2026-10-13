Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила о заинтересованности Тбилиси в том, чтобы стать неотъемлемой частью маршрута Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Грузия также рассчитывает увеличить пропускную способность железных дорог с 15 млн до 29 млн тонн грузов в год к 2029 году. За этими планами стоит стремление сохранить центральную роль страны в транспортных связях между Азией и Европой в условиях, когда государства региона активно ищут новые логистические возможности.

Однако новая железная дорога не обеспечивает автоматического выхода к европейским рынкам. Для этого необходимо связать центральноазиатскую инфраструктуру с каспийскими портами, железнодорожной сетью Азербайджана и грузинскими транспортными узлами. Поэтому инициатива Тбилиси фактически касается интеграции нового направления в Средний коридор — систему перевозок между Китаем и Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Геополитическое значение этого процесса заключается прежде всего в расширении пространства внешнеэкономического маневра стран Центральной Азии. Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, доступ к нескольким транспортным направлениям означает возможность диверсифицировать торговые связи и уменьшить зависимость от ограниченного числа транзитных маршрутов. Китай, в свою очередь, получает дополнительные варианты доставки товаров на запад, а Кыргызстан может укрепить свои позиции в региональной логистике.

Это не означает, что Центральная Азия намерена отказаться от традиционных экономических связей с Россией или переориентировать всю торговлю на Южный Кавказ. Речь идет о более прагматичной стратегии: наличие альтернативных маршрутов расширяет возможности выбора и повышает переговорные позиции государств перед транзитными партнерами. Чем больше доступных направлений, тем меньше зависимость от условий, устанавливаемых отдельными участниками транспортной системы.

Для России развитие Среднего коридора означает появление дополнительного сухопутного направления между Азией и Европой, не проходящего по российской территории. Но рассматривать этот процесс исключительно как антироссийский проект было бы упрощением. Конкуренция маршрутов определяется не только политикой, но и стоимостью, скоростью и надежностью перевозок. Стратегический эффект заключается в том, что транспортная система Евразии становится более многовариантной, а транзитные государства вынуждены конкурировать за грузы не только географией, но и качеством услуг.

В этой новой конфигурации особое значение приобретает Азербайджан. Его территория связывает каспийское направление с Южным Кавказом, а дальнейший путь через Грузию открывает доступ к черноморским портам и Турции. Таким образом, Баку и Тбилиси располагают взаимодополняющими инфраструктурными возможностями: Азербайджан обеспечивает связь с Центральной Азией через Каспий, а Грузия — дальнейшее движение грузов к европейским рынкам.

Для обеих стран это создает общую стратегическую заинтересованность в развитии Среднего коридора. Но географическое положение само по себе не гарантирует политического влияния или экономической выгоды. Значение маршрута будет определяться способностью участников согласовывать тарифы, обеспечивать регулярность морских перевозок, сокращать задержки на границах и развивать услуги с высокой добавленной стоимостью. Если транзит останется лишь перемещением товаров через национальные территории, экономическая отдача окажется ограниченной.

Дополнительное измерение этой конкуренции связано с Турцией. Анкара заинтересована в расширении транспортных и экономических связей с тюркскими государствами Центральной Азии, а железнодорожное сообщение через Азербайджан и Грузию формирует важную часть инфраструктуры такого сближения. В результате складывается цепочка взаимных интересов: Китай расширяет западные торговые направления, Центральная Азия получает дополнительные выходы на внешние рынки, Азербайджан усиливает каспийский транзитный узел, Грузия укрепляет позиции на Черном море, а Турция получает дополнительные возможности связать Центральную Азию с европейским пространством.

При этом участники не образуют единого геополитического блока. Их интересы пересекаются, но не совпадают полностью: каждое государство стремится привлечь инвестиции, получить более высокие транзитные доходы и укрепить собственную роль в распределении грузопотоков. Именно поэтому транспортная интеграция одновременно создает возможности для сотрудничества и усиливает конкуренцию.

Эта логика распространяется и на Армению, которая также стремится преодолеть транспортную изоляцию и получить более широкое участие в региональных коммуникациях. Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией потенциально способна открыть новые железнодорожные и автомобильные маршруты, связав армянскую инфраструктуру с азербайджанской, турецкой и более широкими евразийскими транспортными сетями. Однако превращение такого потенциала в действующие маршруты зависит от политических договоренностей, гарантий суверенитета и безопасности, а также практической реализации инфраструктурных проектов.

Для Азербайджана этот процесс имеет двойственное значение. С одной стороны, открытие дополнительных коммуникаций способно расширить региональную торговлю, укрепить мирные экономические связи и создать новые возможности для транзита. С другой — появление новых маршрутов изменит распределение грузопотоков и потенциальных доходов. В долгосрочной перспективе преимущество получит не обязательно страна, через которую проходит самый короткий путь, а та, которая обеспечит наиболее эффективные условия перевозки и сумеет встроить свой бизнес в международные логистические цепочки.

В этом контексте важно учитывать и интересы Ирана. Тегеран традиционно рассматривает Южный Кавказ как часть собственного транспортного окружения, связывающего Персидский залив, Каспийское море, Кавказ и Турцию. Иранские маршруты север — юг и направления к Черному морю позволяют стране претендовать на роль транзитного посредника между Южной Азией, Ближним Востоком и более северными рынками.

Поэтому развитие новых коммуникаций через Армению и Южный Кавказ имеет для Ирана не только экономическое, но и стратегическое значение. Если региональная транспортная сеть будет расширяться без участия иранской инфраструктуры, Тегеран рискует потерять часть транзитных возможностей и связанного с ними влияния. Особенно чувствительным для него остается вопрос маршрутов, соединяющих основную территорию Азербайджана с Нахчываном: альтернативные пути могут изменить сложившуюся роль Ирана в обеспечении этого сообщения.

Вместе с тем представлять Иран исключительно противником новых транспортных проектов было бы неверно. Тегеран заинтересован и в развитии собственных международных коридоров, и в расширении торговли с соседними государствами. Поэтому его позиция зависит от конкретной конфигурации маршрутов, условий транзита и того, сохраняются ли у страны возможности участвовать в региональной логистике. Для Ирана принципиально важно не оказаться исключенным из формирующейся системы и не допустить, чтобы транспортные решения у его границ сопровождались утратой экономических и стратегических рычагов.

В результате на Южном Кавказе пересекаются несколько логик транспортного развития: Средний коридор через Азербайджан и Грузию, потенциальные маршруты через Армению, а также северо-южные направления с участием Ирана. Эти проекты не обязательно исключают друг друга. В зависимости от политических условий и коммерческой целесообразности они могут конкурировать на отдельных участках или дополнять общую транспортную систему. Однако каждый из них меняет относительную значимость государств региона и их возможности влиять на движение товаров.

Для Грузии в этой ситуации особенно важно не только увеличить железнодорожные мощности, но и сохранить привлекательность своей инфраструктуры для инвесторов и перевозчиков. Для Азербайджана задача состоит в укреплении роли каспийского узла и развитии связей с Центральной Азией, Турцией и Европой. Армения заинтересована в выходе из транспортной изоляции, а Иран — в сохранении своей роли в региональной логистике. Внешние игроки, включая Китай и Турцию, будут оценивать новые возможности прежде всего через призму собственных торговых и стратегических интересов.

Таким образом, стремление Грузии встроиться в маршрут Китай — Кыргызстан — Узбекистан отражает не отдельную инфраструктурную инициативу, а более широкую борьбу за место в новой транспортной архитектуре Евразии. Ее результат будет зависеть от того, смогут ли государства региона превратить географические преимущества в устойчивые экономические связи и согласовать развитие маршрутов с собственными интересами безопасности.

Для Азербайджана и Грузии ключевой задачей остается превращение взаимозависимости в стратегический ресурс. Но в более широком региональном масштабе успех будет определяться тем, насколько транспортная связанность сможет выйти за рамки конкуренции отдельных государств и стать основой предсказуемых экономических отношений.

В конечном счете борьба за евразийские маршруты — это борьба не только за грузы, но и за возможность влиять на направления торговли, условия доступа к рынкам и конфигурацию региональных связей. Страны, способные обеспечить надежную инфраструктуру и одновременно сохранить гибкость внешнеэкономических отношений, получат преимущество. Для Южного Кавказа это шанс укрепить международное значение, но также и испытание: сможет ли регион превратиться из пространства пересечения чужих интересов в самостоятельный центр транспортной и экономической связанности.

Заур Нурмамедов