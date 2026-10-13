Соединенные Штаты продолжают помогать и делиться разведданными с Украиной и работают как с Киевом, так и с Москвой над прекращением войны, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы хотим, чтобы война закончилась», — подчеркнул американский президент. По его словам, и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят завершения войны, но они «не знают, как этого добиться». Трамп повторил, что между лидерами двух стран «существует сильная ненависть».

После российского обстрела Киева баллистическими ракетами в понедельник вечером в Воздушных силах Украины заявили, что пуски с территории России не были зафиксированы, и тревогу объявили, только когда ракеты уже подлетали к Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этот раз не было обычного предупреждения «от партнёров». Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает получать разведданные от США, а имевшая место задержка с объявлением тревоги была связана с тем, что Россия применила «специфический вид оружия».

Во вторник Дональда Трампа также спросили о сделке, касающейся российского дизельного топлива, которая вызвала критику со стороны американских законодателей от обеих партий. По мнению группы сенаторов, она может нарушать введенные США ограничения на импорт российских энергоносителей, введённые в ответ на полномасштабное вторжение армии России в Украину.

Реагируя на вопрос, может ли Россия использовать доходы от этой сделки для закупки нового оружия, Трамп ушел от ответа, отмечает Reuters. «Это сделка по дизельному топливу, она не для нас. Этот продукт поступает на мировой рынок, а не к нам», — сказал глава американской администрации.