Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Галатасарай» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков. Через шесть минут нападающий хозяев Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR. На 43-й минуте защитник сине-гранатовых Жоау Канселу сравнял счёт. В начале второго тайма полузащитник Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 53-й минуте вингер Энтони Гордон забил третий гол каталонского клуба. На 66-й минуте нападающий Карим Адейеми довёл счёт до разгромного.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).