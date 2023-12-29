Сегодня в Саудовской Аравии должен был пройти матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче». Как сообщает NTVSpor, оба клуба чувствуют себя некомфортно из-за условий, которые выдвинули организаторы – они запретили футболки и баннеры с Мустафой Кемалем Ататюрком в честь 100-летия Турецкой Республики. Ранее появлялась информация о том, что саудовцы запретили включать гимн Турции перед матчем, но Федерация Футбола Турции заявила, что эта информация не соответствует действительности.

В последний момент стало известно, что обе команды вернулись в отель, в котором остановились. Отель, в котором остановились обе команды, находится примерно в 25-30 минутах езды от стадиона, на котором должен был состоятся матч. Сохраняется неопределенность относительно будущего матча, начало которого запланировано на 21.45 по бакинскому времени.