Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью нацелился на Андрея Лунина, который так и не смог закрепиться в основе «Реала» из-за конкуренции с Тибо Куртуа.

Как передает İdman.biz со ссылкой на AS, стамбульский клуб ищет замену Доминику Ливаковичу, отношения с которым близки к разрыву, и видит в Лунине идеальный вариант.

«Фенербахче» уже направил запрос в мадридский клуб, чтобы уточнить условия возможного трансфера. До закрытия европейского окна остаются считанные дни, и Моуринью надеется убедить «сливочных» отпустить украинца.

Однако ситуация осложняется интересом «Галатасарая», который также рассматривает Лунина в числе кандидатов на смену Фернандо Муслере. Несмотря на это, «Реал Мадрид» пока не готов терять надежного резервного вратаря, считая его важной страховкой в случае новых проблем со здоровьем Куртуа.