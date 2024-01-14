В центральной части Лянкярана обрушились столбы электропередачи и связи, крупные деревья, высота снежного покрова достигла 50 см.

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Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

По информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 14 января в 09:00, в стране продолжались осадки, местами шел мокрый снег и снег.

В отдельных районах осадки были интенсивными. Высота снежного покрова достигла в Лянкяране 37 см, в Ярдымлы 35 см, в Астаре, Лерике 30 см, в Билясуваре 22 см, в Имишли 20 см, в Губе 18 см, в Халтане, Бейлагане 15 см, в Нахчыване, Сарыбаше (Гах) 14 см, в большинстве районов 12 см, в Баку и на Абшеронском полуострове 2 см.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до 2 градусов мороза, в Нахчыванской АР до ​​6 градусов мороза, в низменных районах до 3 градусов мороза, в горных районах до 8 градусов мороза, в высокогорных районах до 13 градусов мороза.

На территории Азербайджана 15 января осадки не ожидаются.