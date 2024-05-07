По состоянию на 8:00 7 мая на территории страны сохранялась дождливая погода. В некоторых местах наблюдались грозы, временами шел дождь, в отдельных местах дождь был интенсивным, а в Шахдаге выпал снег.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, количество выпавших осадков: 38 мм в Лянкяране, 27 мм в Астаре, 23 мм в Шеки, 18 мм в Лерике, 17 мм в Ярдымлы, 11 мм в Нефтчале, Гахе (Сарыбаш), 7 мм в Билясуваре, 6 мм в Ширване, Джалилабаде, Шаруре, Алтыагадже, Балакене, Халтане, Гобустане, Гусаре, Джафархане, Шамахе, Сабирабаде, Загатале, Губе, Джульфе, Ордубаде, Нахчыване, Гедабее, Гейгеле, Габале, Шахдаге, Имишли, Шабране, Товузе, Крызе, Шамкире, Агстафе, Гейчае, Исмаиллы, Агсу, Кюрдамире — до 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку — 8 мм, Сумгайыте, Маштаге, Бина — до 2 мм.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 25 м/с, в Нафталане-до 18 м/с. По данным станции «Нефт дашлары», высота волн достигла 4 метров.

Туман наблюдался в Гейгеле, Шамкире, Балакене, Крызе, Гахе, Балакене, Шахдаге, Гейчае, Шамахе, Гусаре, Шеки, Габале, Шамкире, Ярдымлы, Гедабее, Алтыагадже, Дашкесане.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12, в Нахчыванской АР-7, в низменных районах-15, в горных районах-6 градусов тепла, в высокогорных районах-1 градус мороза.