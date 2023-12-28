По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по состоянию на 19:00 28 декабря в стране наблюдалась нестабильная погода, дул сильный ветер.

Согласно информации Службы, северо-западный ветер периодически усиливался в Шеки до 32 м/с, в Мингячевире до 27 м/с, в Нафталане до 24 м/с, в Исмаиллы до 22 м/с, в Нефтчале, Загатале, Гахе, Товузе до 20 м/с, в Ширване, Евлахе до 19 м/с, в Огузе, Гяндже до 18 м/с, в Тертере, Гядабее, Шамкире до 16 м/с, в Кальвезе до 15 м/с, а в Баку и на Абшеронском полуострове ослаб до 18 м/с.

По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в Каспийском море достигла 5,5 м.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Шабране, Лянкяране, Астаре идет дождь, в Шеки, Гобустане, Алтыагадже, Шамахы, Халтане, Шахдаге, Грызе, Гусаре, Губе, Гахе (Сарыбаше) – снег.

Температура воздуха составляет в Баку и на Абшеронском полуострове до 8 градусов тепла, в Нахчыванской АР до 14 градусов тепла, в центральных районах 14-18 градусов тепла, в горных районах 2-8 градусов тепла, в высокогорных территориях до 7 градусов мороза.