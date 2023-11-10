Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 на территории страны дует сильный ветер.

На данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра достигает 30 м/с.

По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в Каспийском море составляет 4 метра.

В регионах также наблюдается ветреная погода.

Скорость ветра достигает в Нафталане 26 м/с, в Геранбое 23 м/с, в Гяндже, Шахдаге 20 м/с, в Алтыагадже, Барде, Гобустане 18 м/с, в Тертере, Шабране, Губе 16 м/с.

Сильный ветер на территории страны с вечера постепенно ослабнет.