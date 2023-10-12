По состоянию на 09:00 12 октября на территории страны наблюдается нестабильная погода, идут дожди, в отдельных местах ливни.
Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В Хыналыге, Грызе, Гусаре, Шахдаге выпал снег.
По данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Нефтяных Камнях достигла 4,2 метра.
Нестабильна погода продолжится до второй половиня дня 12 октября. Ожидается, что 13-14 октября погода будет стабильной, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.