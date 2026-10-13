С марта 2022 года по июль 2026 года Россия поставила в Европейский Союз энергоресурсы на сумму в 197 млрд евро (209 млрд долларов). Однако ЕС работает над тем, чтобы к концу 2027 года полностью прекратить импорт российского газа. Об этом во вторник, 13 октября, заявила представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Мы нацелены на долгосрочную перспективу, и эта тенденция совершенно очевидна», — процитировало ее агентство AFP. При этом в Брюсселе ссылаются на данные Comext, официальной справочной базы данных, которой управляет европейское статистическое ведомство Eurostat.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак 12 октября утверждал, что с 2022 года по настоящее время Евросоюз закупил российских энергоресурсов на 320,7 млрд долларов (286 млрд евро). По версии министерства энергетики РФ, за девять месяцев этого года уже поставлено в Европу энергоресурсов на 21,3 млрд долларов (19,1 млрд евро). При этом, как указывает AFP, в расчетах Новака не учтены российские нефть и газ, поступающие в Европу косвенным путем — после переработки в третьих странах, таких как Индия и Турция.

Между тем Итконен 13 октября отметила, что импорт российского газа, который в 2021 году составлял 45% от общего объема, сократился до 12%. В то же время Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, в 2026 году речь шла о примерно 17% импорта, напомнило AFP.

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел ряд санкций против российского энергетического сектора и взял курс на полный отказ от энергоресурсов РФ.

Глава Минфина США Скотт Бессент 11 октября раскритиковал «лицемерие» европейцев, которые, по его словам, «продолжают финансировать» президента РФ Владимира Путина и вместе с тем заявляют, что «мы (США) не можем получить передышку в плане цен на дизельное топливо». (DW)