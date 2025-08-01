Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу (ЕС) закупить американские энергоносители на сумму $1 трлн до конца его президентского срока в обмен на снижение пошлин на европейские товары в размере 30%, которыми он угрожал Брюсселю. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

«Сначала цифры были довольно реалистичными, а потом президент сказал: «Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на $1 трлн в течение моего [президентского] срока». В итоге они остановились на $750 млрд, хотя и эта сумма вам может показаться огромной», — заявил собеседник издания.

Между тем, как пишет издание, ЕС предпринимает попытки смягчить критику за взятые на себя обязательства по закупке американских энергоносителей на $750 млрд за три года, поскольку даже эта сокращенная сумма вызвала обеспокоенность рыночных аналитиков и сторонников «зеленой» повестки. Как утверждается в распространенной чиновниками Еврокомиссии (ЕК) пояснительной записке, итоговая сумма установлена с учетом «тщательной и обоснованной оценки», в нее включены также инвестиции в энергетические технологии, ядерную энергетику и сферу услуг в отрасли.