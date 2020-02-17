«В Кремле никогда не признавали независимого существования постсоветских государств»

Об отношениях России и США, политике гонки вооружения НАТО, а также внутриполитической ситуации в России, рассказал в интервью # глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

— В США объявили Россию и Китай угрозой для своей страны. Как вы считаете, может ли Россия в современных условиях противостоять Вашингтону?

— Смотря, что вкладывать в понятие противостояние. Если считать Украину Вашингтонским проектом, то вполне может, если считать, что Россия противостоит в Сирии США, то пока она это тоже делает достаточно успешно.

Если говорить о глобальном столкновении в рамках длительной гонки вооружений или серьезного боевого столкновения на региональном уровне, то, скорее всего, Россия такого столкновения не выдержит и противостоять США не сможет. Вопрос о глобальном столкновении на уровне мировой войны я не рассматриваю, так как убежден, что США, по крайней мере, при нынешней администрации воевать не способны и не будут.

— Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО должно избежать дорогостоящей гонки вооружения с Россией. Чем вызвано это заявление генсека НАТО ?

— Когда Трамп говорил, что НАТО утратило смысл и чтобы хоть как-то этот смысл вернуть, необходимо, чтобы все страны отчисляли свои 4%, он не предполагал ответа. А ответ между тем вырабатывается. Думаю, что во многих столицах ведущих европейских стран размышляют о создании/воссоздании суверенных государственных вооруженных сил и о новой конфигурации союзов в условиях колебаний и непредсказуемости американской политики.

У европейских членов НАТО действительно стало меньше средств, и вполне логично, что груз гонки вооружений с РФ они будут рады переложить на США. Это прекрасная позиция, если Европа действительно сможет воспользоваться русско-американской гонкой вооружений и неизбежным истощением обеих сторон для создания суверенных вооруженных сил и избавления от американского засилья, как итога ВМВ, также, как 30 лет назад она уже избавилась от засилья русского. Будущее покажет, сможет ли Европа проявить ту мудрость и политическую зрелось, которой мы от нее ожидаем.

— В России начались конституционные реформы. Как бы вы охарактеризовали данные реформы? К чему они ведут страну?

— По сути своей конституционные реформы — это пустышка, не несущая ничего принципиально нового. Но на некоторые вещи все-таки следует обратить внимание. Лично мне совершенно очевидно, что власть напугана как падением рейтингов и авторитета власти как таковой, так и очевидным разочарованием значительной части населения в фигуре В.Путина. Иначе невозможно объяснить «дела» последнего года — московское, «величия», «сети».

Призрак Майдана так или иначе кружится над их головами. Соответственно, конституционная реформа имеет две очевидные цели: легитимизировать ПОЖИЗНЕННУЮ власть В.Путина, как бы ни назывался его новый пост, и бросить низам общества, недовольным пенсионной реформой, некий кусок в виде социальных подачек — снижения кредитной ставки и ставки по ипотеке, материнского капитала, разного рода пособий и т.д. Власть совершенно напрасно надеется обрести социальную опору в низах, для которых и предназначены пресловутые майские указы и социальные подачки.

Ряд положений, которые предполагают внести в Конституцию, носят откровенно издевательский характер. В первую очередь это относится к положению об индексации зарплат. Для любого человека, работавшего в частном секторе, абсурдность и невыполнимость данного положения очевидна, а индексация зарплат бюджетников и чиновников вряд ли нуждается в конституционном закреплении. Вместе с тем, эксперты-правоведы единодушно отмечают, что под шумок туже завинчиваются гайки вертикали власти: местное самоуправление и без того дышащее на ладан, будет совершенно задушено.

Для иностранного читателя следует отметить и еще одно положение. Попытка протащить в конституцию тезис о преемственности нынешней РФ по отношению к победе СССР в ВМВ, и даже разговоры о внесении тезиса о русском народе как государствообразующем не так «безобидны», как кажется. За этими положениями ПОКА скрываются планы, как минимум, восстановления влияния РФ над странами постсоветского пространства, а как максимум, установление на основе исторической правопреемственности суверенитета над ними, поскольку независимого существования постсоветских государств в Кремле никогда не понимали и не признавали.