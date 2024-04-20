Барбадос готов признать Палестину как независимое государство и сохранять при этом отношения с Израилем, заявил министр иностранных дел и внешней торговли островного государства Керри Симмондс.

«Барбадос всегда утверждал в Организации Объединенных Наций, что [для достижения палестино-израильского урегулирования] должно быть решение на основе [сосуществования] двух государств. <…> Но по иронии судьбы, несмотря на то, что Барбадос заявлял миру, что мы хотели бы видеть решение на основе двух государств, сам Барбадос никогда не признавал Государство Палестина. Таким образом, существует несоответствие и непоследовательность», — приводит слова главы ведомства местный новостной портал Barbados Today.

Он отметил, что заявление о признании Палестины сейчас находится на рассмотрении кабинета министров, чтобы исправить «ошибку, которую допускали на протяжении многих лет».