Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил во вторник, 28 мая, что его страна признает независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщило информационное агентство EFE. Это решение политик назвал историческим и подчеркнул, что оно «ни против кого не направлено» и «в меньшей степени против Израиля», страны, которая является другом Испании, с которой Мадрид намерен поддерживать самые хорошие отношения.

Напомним, сегодня же Палестину в качестве независимого государства признала также и Норвегия. (DW)