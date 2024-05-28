Норвегия признала Палестину в качестве независимого государства. Решение вступило в силу со вторника, 28 мая, подтвердило министерство иностранных дел в Осло.

Двумя днями ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вручил подтверждающий документ премьер-министру Палестинской национальной администрации Мухаммеду Мустафе в ходе встречи в Брюсселе. «Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений «Осло» (между Израилем и палестинцами)», — заявил Эйде. По его мнению, данное решение может «придать больший импульс мирному урегулированию» на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Заявления о признании независимого палестинского государства 28 мая ожидаются также от Ирландии и Испании, которые несколько дней назад сообщили о намерении признать Палестину одновременно с Норвегией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал признание Палестины «единственной альтернативой, предлагающей политическое решение и для израильтян, и для палестинцев». «Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств», — подчеркнул Стёре. (DW)