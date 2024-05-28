Ирландия официально признала Палестину независимым государством.

Как передает # cо ccылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

«Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина», — сказал он.

Мартин отметил, что статус палестинской дипломатической миссии в Ирландии будет повышен до посольства после того, как с данной формальной просьбой к Дублину обратятся власти Палестины. Ирландское диппредставительство в Рамалле в свою очередь также преобразуется в посольство.