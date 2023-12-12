Главы правительств Испании, Бельгии, Ирландии и Мальты обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом созвать международную мирную конференцию «с участием сторон» с целью реализации решения о двух государствах – Израиле и Палестине. Об этом говорится в письме Мишелю накануне заседания Евросовета 14-15 декабря, сообщает RTE.

«Мы должны настаивать на скорейшем созыве международной мирной конференции с участием сторон с целью реализации решения о двух государствах, согласно выводам Евросовета от 26 октября. Такое предложение было поддержано на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества», – говорится в письме.

Премьер-министры четырех стран отметили, что серьезная и надежная перспектива признания Палестинского государства вместе с Израилем является необходимой основой для продвижения к взаимному признанию, миру и безопасности в регионе.

«Это темные времена для миллионов людей в Палестине и Израиле. По всей Европе снова участились антисемитские инциденты, и с этим нельзя мириться. Пора Евросоюзу действовать. На карту поставлен наш авторитет», – отметили чиновники.