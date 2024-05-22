Ряд мусульманских стран в среду выразили признательность Ирландии, Испании и Норвегии в связи с решением признать Палестину независимым государством.

«Признание Палестины — необходимость для международного права, юриспруденции и справедливости», — говорится в коммюнике МИД Турции, опубликованном в среду.

По словам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, «с божьей помощью настанет день, когда сформируется палестинское государство от реки (Иордан) до (Средиземного) моря».

«Мы с одобрением восприняли новость о признании палестинского государства и благодарим за эти решения, которые выстраивают путь к миру и решению палестинского вопроса на основании принципа «два государства для двух народов», — сообщил глава МИД Иордании Айман Сафади.

Египетские власти выступили с призывом к тем странам, которые пока еще не предприняли этот шаг, сделать его «ради защиты ценностей, права, равноправия и законных прав палестинского народа».

О том, что признание Палестины — это не табу для Парижа, сказал на встрече с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне.