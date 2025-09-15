Мусульманским странам следует проявить единство на фоне действий Израиля, заявил агентству Mehr президент Ирана Масуд Пезешкиан перед поездкой на саммит лидеров арабских и исламских стран в Катаре.

«Если мусульмане будут выступать единым фронтом, то сионистский режим не осмелится нападать на наши страны и нарушать международное право», — убежден он.

По его мнению, мусульманские страны должны «предпринять практические меры в экономической, культурной и социальной сфере, чтобы разорвать связи с Израилем».

Израиль на мировой арене «делает все, что хочет, к сожалению, при поддержке США и некоторых европейских стран», сказал Пезешкиан.