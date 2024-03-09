Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что предложит парламенту рассмотреть вопрос признания Палестины в течение текущего срока полномочий, который теоретически должен продлиться до 2027 года, передает ТАСС.

«В ходе этого срока полномочий я предложу Генеральным кортесам (двухпалатный парламент) признание Палестинского государства со стороны Испании, — написал премьер в X. — Из моральных убеждений, справедливого вопроса и потому, что это единственный способ, чтобы два государства — Израиль и Палестина — жили и сосуществовали в мире».