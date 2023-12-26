Мировые автоконцерны Mercedes и BMW могут перестать существовать через некоторое время после ухода из России, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал Орешкин в интервью «Эксперту».

При этом он оговорился, что немецкие производители могут остаться «как бренды», но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, и перестанут быть европейскими автомобилями. По словам Орешкина, европейские производители «теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять–десять лет назад».

Китайский автопром захватил российский рынок сразу после ухода с него мировых производителей из-за войны в Украине: по состоянию на конец 2022 года в России из 14 доступных марок только три были отечественными, а остальные — китайские. В 2024 году Китай собирается занять 80% российского рынка и продать 1,2 млн автомобилей.

Между тем россияне массово жалуются на низкое качество китайских автомобилей. Так, согласно опросу «Открытие Авто», 61% российских автолюбителей отметили, что машины из Китая лишь частично адаптированы под погодные условия России. Еще 19% уверены, что русской зимы китайские авто не выдерживают.

Среди недостатков китайских машин россияне назвали тонкий металл и детали, которые не предназначены к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию (44%), коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации (42%), а также некачественную электронику и запчасти (29%). На слишком нежную подвеску, не подходящую к российским дорожным условиям, пожаловались 28%, а еще 24% — на слабое лакокрасочное покрытие.

На этом фоне спрос россиян на качественные немецкие автомобили никуда не исчез. Концерны BMW, Volkswagen, Mercedes и Porsche в 2023 году резко увеличили поставки своих машин и запчастей в страны Центральной Азии и Закавказья, откуда они перенаправляются в Россию и поступают на отечественный рынок по схеме параллельного импорта. (moscowtimes.ru)