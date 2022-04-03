Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала южнокорейского министра обороны «мусором» за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон в воскресенье осудила высказывание южнокорейского министра оборону Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».

«Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием, эта легкомысленная бравада им самим в итоге не принесет выгоды. Он сумасшедший. Мусор», — написала сестра Ким Чен Ына в заявлении, опубликованном ЦТАК.

По ее словам, КНДР не может не рассматривать высказывания министра серьезно и не осуждать их. Ким Е Чжон отметила, что слова Со Ука о «превентивном ударе» лишь усилят военную напряженность на Корейском полуострове.

«Южная Корея может столкнуться с серьезной угрозой из-за бездумных высказываний своего министра обороны. Пока южнокорейские военные демонстрируют серьезный уровень провокаций и волю к конфронтации, я также буду серьезно предупреждать соответственно уровню опасности. Мы пересмотрим многие вещи касательно Южной Кореи. Вы должны быть аккуратны, чтобы избежать ужасной трагедии», — заявила Ким Е Чжон.

Она добавила, что надеется, что такое поведение министра больше не повторится.