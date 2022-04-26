В центре Киева начали демонтировать монумент под Аркой дружбы народов, символизирующий «дружбу народов» Украины и России. О демонтаже распорядились городские власти на фоне российского вторжения в Украину.

В соцсетях появились фото и видео демонтажа бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1981 году.

Арка дружбы народов была установлена в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР в ноябре 1982 года. Под аркой расположены две скульптурные композиции, которые символизируют «воссоединение Украины с Россией»: фигуры двух рабочих — украинца и русского (именно этот монумент демонтируют), а также многофигурная группа, посвящённая Переяславской раде 1654 года. Этот монумент, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, уберут позже. Сама арка останется, но будет подсвечена в цвета украинского флага и, скорее всего, переименована.