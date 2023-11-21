Министр обороны Германии Борис Писториус собирается заявить о новом пакете военной поддержки для Украины в рамках своего визита в Киев, пишет Bild. По информации издания, пакет будет включать вооружения, которые Берлин уже поставляет украинской стороне.

Как отмечает Bild, что касается предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, то пока в Берлине все еще не приняли решение по этому вопросу. Издание добавляет, что Писториус подтвердил отсутствие новой информации по этому вопросу украинским журналистам во время посещения одного из учебных центров ВСУ.