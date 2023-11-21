США объявили в понедельник о новом пакете военной помощи народу Украины, защищающему свою страну от российской агрессии.

Пакет помощи включает вооружения и технику на сумму до 100 миллионов долларов.

Киеву, в частности, предоставляются противоракетные комплексы, комплексы M142 HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия.

Предпринимаемый сегодня шаг поможет Украине в борьбе за освобождение своих территорий, подчеркивается в заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

«Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос президента о дополнительном финансировании. Помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее как суверенного, демократического, независимого и процветающего государства, мы продвигаем интересы нашей национальной безопасности», – отмечается далее в документе.

«Это поможет предотвратить более крупномасштабный конфликт в регионе и сдержит будущую агрессию. Как заявил президент Байден, когда агрессоры не платят (за агрессию), они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения… До тех пор, пока Россия не прекратит развязанную ею агрессивную войну, Соединенные Штаты и созданная ими коалиция из более чем 50 стран, будут продолжать поддерживать Украину», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. (Голос Америки)