Национальное метеорологическое управление Японии ошибочно объявило о новом мощном землетрясении магнитудой выше 7. Спустя несколько минут после предупреждения о новом мощном землетрясении японские сейсмологи выпустили уточняющее сообщение, согласно которому магнитуда нового землетрясения составила только 4,6.

На данный момент не указывается, что стало причиной публикации ошибочных данных.

Всего в понедельник в этом регионе Японии уже произошло более 40 землетрясений различной силы, включая землетрясение магнитудой 7,6.