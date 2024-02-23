Власти США в пятницу объявили о новых санкциях против России в связи с годовщиной вторжения в Украину и смертью в колонии оппозиционера Алексея Навального.
В санкционные списки, которые подразумевают блокировку всех активов, запрет на любые операции и визовые ограничения, попали 590 граждан и компаний. Это сделало санкционный пакет самым крупным с начала войны, отмечает Bloomberg.
Под санкции попали лица, которые «участвуют в действиях, направленных на получение доходов от энергоносителей», а также «содействуют уклонению от санкций и их обходу», говорится в релизе минфина США.
В частности, США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Кроме того, под санкции попали восемь российских банков: «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), Ростфинанс, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.
Кто еще попал под санкции:
- ООО «Альбатрос» — российский производитель беспилотников, которые используются военными для разведки против украинских сил, и лично топ-менеджеры компании.
- АО «Особая экономическая зона промышленного производства «Алабуга», которая участвует в сборке иранских беспилотников для российской армии. Минфин США отмечает, что «Алабуга» контролируется правительством Татарстана и компания использовала несовершеннолетних студентов из дочернего политехнического университета в качестве рабочих для сборки ударных беспилотников. Санкции также введены против руководства компании.
- Производители оружия: АО «Завод Элекон», который делает комплектующие для ракет, подводных лодок, танков и радаров, а также АО «Завод №9», дочка «Ростеха», АО «Завод Н9», который занимается производством ствольных артиллерийских систем для российских танков Т-72, Т-90 и «Армата», АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения», который делает радиолокационное оборудование, и другие компании.
- Более 20 компаний по производству и продаже 3D-принтеров.
- Почти 30 предприятий по производству металлообрабатывающих станков, токарных и фрезерных станков и другого производственного оборудования.
- 11 производителей химикатов, масел и антифризов.
- Около 20 компаний-производителей электроники и электронных компонентов, а также их владельцы и несколько китайских компаний, которые, по данным властей США, отправляли технологии российским фирмам.
- Десятки компаний в сфере информационных технологий, в том числе компании по обработке данных и хостингу.
- Производители аккумуляторов, логистические фирмы и компании по ремонту самолетов и вертолетов.
- Производители металла, в том числе ПАО «Мечел» — крупнейший в России производитель специальных сталей, который днем ранее был включен в новый пакет санкций ЕС.