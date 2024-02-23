Власти США в пятницу объявили о новых санкциях против России в связи с годовщиной вторжения в Украину и смертью в колонии оппозиционера Алексея Навального.

В санкционные списки, которые подразумевают блокировку всех активов, запрет на любые операции и визовые ограничения, попали 590 граждан и компаний. Это сделало санкционный пакет самым крупным с начала войны, отмечает Bloomberg.

Под санкции попали лица, которые «участвуют в действиях, направленных на получение доходов от энергоносителей», а также «содействуют уклонению от санкций и их обходу», говорится в релизе минфина США.

В частности, США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Кроме того, под санкции попали восемь российских банков: «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), Ростфинанс, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

Кто еще попал под санкции: