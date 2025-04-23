Посла Китая в Киеве Ма Шенкуня вызвали в украинский МИД из-за информации о якобы участии китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ в конфликте в Украине. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«22 апреля чрезвычайный и полномочный посол КНР на Украине Ма Шенкунь был приглашен в министерство иностранных дел», — говорится в материале пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что украинская сторона получила некие «доказательства» участия китайских военнослужащих в боях, а также поставок компаниями из КНР продукции военного назначения России. Все данные были переданы Китаю.

По словам министра иностранных дел Украины Евгения Перебийниса, это вызывает серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР.