Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, ему заявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

Как передает ТАСС, об этом заявили в российском дипведомстве.

«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в заявлении.

«Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого Соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года», — информировали в дипведомстве.