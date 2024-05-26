В результате продолжающихся интенсивных дождей в некоторых районах страны, а также ливней в соседней Грузии, приведших к резкому повышению уровня Куры, вода вышла из берегов на некоторых участках, однако никакой угрозы населенным пунктам нет.

Об этом говорится в информации МЧС Азербайджана.

На горячую линию МЧС “112” не поступало никаких обращений в связи с опасной ситуацией. МЧС внимательно следит за текущей ситуацией и держит ее под полным контролем, говорится в сообщении.

Однако, как пишет АзФронт, в результате разлива рек в Газахском районе на западе страны земельные угодья остались под водой, а в соседнем Агстафинском районе затопило часть рынка.