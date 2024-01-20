Софийский суд признал собственностью государства несколько сотен гектар и 66 объектов недвижимости в горном районе Рила, ранее считавшихся собственностью бывшего монарха и премьер-министра страны Симеона Сакскобургготского. Информация об этом появилась на официальном сайте Минсельхоза Болгарии, передает ТАСС.

«Если решение суда останется в силе, то семейство монарха должно возместить Болгарии более €1,6 млн, которые Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Сакскобургготскому», — говорится в сообщении. Также отмечается, что судебные тяжбы бывшего болгарского царя с властями продолжаются более 10 лет. Решение суда не является окончательным, оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее ЕСПЧ рассмотрел дело «Сакскобургготский и Хробок против Болгарии» и усмотрел по ряду положений нарушение прав собственности бывшего монарха страны. Жалоба была подана последним болгарским царем, в дальнейшем премьер-министром страны (2001-2005) Симеоном II — Симеоном Борисовым Саксен-Кобург-Готским. К ходатайству присоединилась и его проживающая в США старшая сестра Мария-Луиза Борисова Хробок.

В 1946 году после референдума была провозглашена Народная Республика Болгария, монархия оказалась упразднена, а королевская семья спешно покинула страну. Более сорока лет спустя, в 1989 году, в Болгарии начались крупные политические и экономические реформы. В 2001 году бывший царь создал Национальное движение «Симеон II» (в дальнейшем преобразованное в политическую партию), а позже стал премьер-министром Болгарии. На этом посту он оставался до 2005 года, а его партия сохраняла членство в правящей коалиции до 2009 года.