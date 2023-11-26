На юге и юго-западе Турции не прекращаются ливни, из-за чего Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов. Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.

Главное управление метеорологии и Управление по чрезвычайным ситуациям выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 провинций страны. В 44 провинциях объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности, пишет Hurriyet.

«Штормы и ливни усилились во многих провинциях утром в воскресенье», — заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Во многих курортных анатолийских населенных пунктах вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез каналы вышли из берегов. Не менее двух лодок затонуло в Манавгате, еще три яхты — в центре Антальи

В Измире, наиболее серьезно пострадавшем от удара стихии, дороги превратились в озера, морская вода хлынула на тротуары. Экстренные службы просят жителей убрать свои автомобили с обочин дорог, в городе звучат сирены. Как сообщают власти города, из-за дождей уровень моря поднялся примерно на один метр.

Минувшей ночью спасатели на надувной лодке эвакуировали гостей кафе в Алсанджаке, которые не смогли выбраться самостоятельно из-за подтопления.

Из-за шторма пролив Дарданеллы закрыт для одностороннего движения судов с севера на юг. По решению администрации порта Чанаккале из-за неблагоприятных погодных условий рейсы на линии Лапсеки-Гелиболу временно приостановлены.