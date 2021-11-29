В прокуратуру Джабраильского района поступила информация о том, что во время проведения ремонтно-строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Мехдили Джабраильского района Натиг Мамедов (1980 г.р.) подорвался на мине и получил травмы.

Как сообщили в прокуратуре Джабраильского района, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Сообщается, что в результате подрыва на мине Натиг Мамедов получил травматическую ампутацию правой ноги.

Ведется расследование.