В селе Ахмедагалы Агдамского района 29-летний мужчина получил травмы в результате взрыва мины.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что 3 марта в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Бахтияр Ягуб оглу Аббасов (1995 г.р.) получил ранение обеих ног.

Согласно информации, Б.Аббасов пас скот на неразминированной территории у бывшей линии соприкосновения.

«МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, не заходить на незнакомую территорию», — говорится в сообщении.