Вот уже несколько дней как азербайджанская общественность глубоко потрясена ужасным убийством 7-летнего Фарида Бакарова в Сумгайыте.

С 1 мая в социальных сетях стали распространяться кадры издевательства, жестокого обращения тренера по дзюдо и самбо, бронзового призера вторых Евроигр Мехмана Халилова со своими учениками. На видео видно, как тренер применил против подопечного грубый и опасный прием, в результате чего сломал ему шейные позвонки, после этого он стал пинать мальчика. Мальчика доставили в детскую больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Азербайджанская общественность, возмущенная этой нечеловеческой жестокостью, требует самого сурового наказания для изверга. Некоторые пользователи соцсетей даже сокрушаются по поводу отмены смертной казни, которую, несомненно, заслуживает человек, чьи действия привели к смерти беззащитного ребенка.

Налицо бесчеловечное, жестокое бытовое преступление без малейшего намека на политические или идеологические оттенки. К сожалению, подобные преступления ежедневно совершаются во всех уголках мира. Но никому и никогда не пришло бы в голову каким-то образом политизировать подобные злодеяния. Никому, кроме представителей одной нации.

Наши соседи, нарядившись в рясу благочестия, увязали этот вопиющий инцидент с … «авторитарным режимом в Азербайджане». Так, пашиняновский телеграм-канал «Баграмян,26», больше напоминающий инфопомойку, пишет:

«Это возмутительное видео из Азербайджана показывает, как тренировочный процесс привел к трагической гибели ребенка в Сумгайыте. Нарушения прав детей стали нормой при этом авторитарном режиме. Пришло время привлечь виновных к ответственности».

Это какой же больной и извращенной фантазией надо обладать, испытывать животную ненависть к азербайджанскому народу, чтобы связать воедино абсолютно несопоставимые вещи. Или армяне считают, что случаи жестокого обращения не происходят в странах с высоким уровнем развития демократии?

К примеру, в Норвегии в 2015 году отчим забил своего 8-летнего пасынка Кристофера до смерти. Даже полиция не сразу взялась за дело, поверив, что мальчик упал с лестницы. Под давлением общественности было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что мальчик два года жил в условиях насилия.

А вот инциденты, имевшие место в Австрии. В ноябре 2022 года врачи больницы в Тульне забили тревогу, когда к ним привезли четырехнедельного младенца. Его срочно пришлось доставить на вертолете в Венскую больницу с двумя переломами голеней и кровоизлиянием в мозг — травмами, угрожающими жизни. Отца младенца взяли под стражу, мать была задержана по подозрению в жестоком обращении с ребенком. Согласно полученным доказательствам, отец, возможно, уже совершал насилие над маленьким мальчиком в течение длительного периода времени.

В 2021 году похожий инцидент произошел в Вене. 31-летний отец так сильно тряхнул своего двухмесячного ребенка, что младенец оказался в смертельной опасности.

Или может хаи считают, что по уровню демократии Норвегия или Австрия не дотягивают до армянской «демократической планки»? Не удивлюсь, если в соседнем государственном недоразумении вполне серьезно так и считают.

Помнится, в июне 2019 года спикер армянского парламента Арарат Мирзоян заявил: «Я убежден, что не будет преувеличением, если скажу, что Армения сегодня является оплотом свободы и демократии. Да, не США, да, не Европа».

Ну, если ориентироваться на убеждения Мирзояна, то Норвегия, Австрия, Швейцария и другие европейские страны по сравнению с Арменией цитадели тирании и авторитаризма. Но тут в дело вступает статистика убийств детей в «демократической» Армении и гадит всю хайскую «малину». Приведем несколько примеров.

В конце августа 2018 года в Гюмри совершено страшное убийство. На мусорной свалке в одном из спальных районов было обнаружено тело годовалой девочки. В ходе расследования была арестована мать ребенка. Выяснилось, что 20-летняя жительница Гюмри скотчем связала руки и ноги своей дочери, а рот обмотала юбкой. Потом она положила ребенка в один из мусорных контейнеров на улице.

7 февраля 2021 года в медцентр «Масис» привезли скончавшегося мальчика (2019 года рождения), внешний осмотр тела которого выявил многочисленные повреждения, в том числе, головы. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма. Повреждения ребенку нанесли мать, отчим и неродная бабушка. 6 февраля отчим, выйдя из себя, с намерением лишить жизни ударил пасынка по голове, отчего мальчик без сил упал на диван. После этого мужчина набросил покрывало на ребенка и три-четыре раза сильно ударил ребенка по голове и спине. Затем, взяв за шиворот, засунул мальчика в стиральную машину, продолжая бить его по голове. В результате этого ребенок скончался на следующий день.

Еще один свежий пример из будней «демократической» Армении. В ноябре прошлого года в армянском селе Пемзашен совершено тройное убийство. Убиты 31-летняя Зарине Меликсетян, ее 12-летняя дочь Карине и 8-летний сын Саркис.

Приведенные факты убийства детей в «цивилизованной» Армении – верхушка айсберга. Однако азербайджанцам и в голову бы не пришло найти связь между этими фактами и политическим режимом в соседней стране. По той простой причине, что невозможно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Но армяне – народ исключительный. Даже в тупости им равных нет.

А что касается убийства 7-летнего Фарида Бакарова, то виновные несомненно будут привлечены к ответственности. Без всяких нравоучений отцов «демократии XXI века». Займитесь своими «бревнами» в глазу…