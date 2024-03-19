Завершился судебный процесс по уголовному делу тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений, приведших к смерти 7-летнего ребенка в Сумгайыте.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям обвиняемому было предоставлено последнее слово. Он сказал, что Фарид был его самым любимым учеником, а социальные сети раздули этот вопрос.

На заседании был зачитан приговор, согласно которому М.Халилов приговорен к 19 годам лишения свободы.

Отметим, государственный обвинитель просил приговорить Мехмана Халилова к 20 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 29 апреля прошлого года в городскую прокуратуру поступила информация о смерти в Сумгайытской городской детской больнице Фарида Бакарова 2016 года рождения. В ходе предварительного расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что Мехман Халилов 1994 года рождения нанес Фариду Бакарову травмы во время занятий по самбо в одной из школ города Сумгайыт, в результате чего последний скончался.

В отношении М.Халилова было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

В ходе предварительного следствия М.Халилову были предъявлены обвинения по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК АР. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.