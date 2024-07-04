На заседании государственный обвинитель выступил с обвинительным актом. Ахмед Ахмедов признался в содеянном. Он принял обвинения и отказался давать показания.

Отметим, что окончательное обвинение предъявлено по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии) Кодекса АР. На основании представления прокурора решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и помещения в Республиканскую психиатрическую больницу.

Досудебное производство по делу завершено и уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.

Следующее заседание назначено на 23 июля.