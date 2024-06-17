Особенности развития туризма в Азербайджане состоят в том, что многие отели, рестораны и развлекательные центры в регионах страны принадлежат людям, противостоять которым, видимо, не решается Государственное агентство по туризму. Иначе и не объяснишь имеющееся положение дел в этой сфере. А оно, мягко говоря, ужасно. В чем я лично убедился, посетив Астару.

Остановился я с семьей в “Shindan Hotel Astara”. На сайте отеля написано, что он был открыт в 2004 году. То есть, в этом году у отеля юбилей. Замечу, что для отеля с двадцатилетним стажем, он и выглядит очень поношенным и обветшалым. И это при том, что в 2022 году в отеле, если верить сообщению на его сайте, имел место ребрендинг, по итогам коего отель запущен «на уровне, соответствующем современным стандартам».

В реальности, там нет ничего и близкого к минимальным стандартам. Начнем с того, что номер, ночь в котором стоит 140 манатов, просто пропитан запахом мышей. Ясное дело, что узнаешь об этом только после того, как вселяешься в номер. Мыши, ясное дело, преспокойно бегают по номеру, пробираясь в шкафы из под дыр и щелей. Точно также, комфортно и непринужденно, чувствуют себя муравьи, что ползают по простыням и одеялам на кровати. Кстати, простыни на кроватях отеля, функционирующего «на уровне, соответствующем современным стандартам», шитые-перешитые.

Когда я на утро указал на все это администратору отеля, он даже особо оправдываться не стал. Разве что обещал устранить эти недостатки в будущем. Кто, будучи в здравом уме, захочет еще раз посетить данный отель с мышами и муравьями, входящими в стоимость проживания, даже невозможно представить. Тем более, что и с подачей горячей воды в номера там большая проблема, да и плинтусы в номерах отошли давно.

Да, в стоимость проживания входит и пользование закрытым бассейном. Но вода там не просто холодная, а ледяная. Вроде бы есть там и сауна, но она также давно не функционирует. А туалет в здании, где размещен бассейн, хранит следы посещения, возможно, первых посетителей этого места. Ребрендинг отеля, как оказалось, до отхожего места не дошел. Что до завтрака, что также входит в стоимость проживания, то он подается в отдельно стоящем здании, что напротив отеля. Сразу скажу, что выбор блюд очень скуден.

Одним словом, все кричит о том, что данный отель необходимо проверить на право предоставления услуг. Оценка статуса отелей «в звездах» проводится в соответствии с классификацией, действующей в Азербайджане. Тут имеет смысл напомнить, что в соответствии со статьей 9.1 закона «О туризме», а также «Критериями оценки гостиниц (отелей) по звездным категориям», утвержденными решением коллегии Госагентства от 2 мая 2023 года, в стране создана национальная звездная классификация.

Сертификацию в рамках присвоения звездной категории осуществляет Бюро по туризму Азербайджана в сотрудничестве с Ассоциацией отелей АР. Они же должны регулярно проверять отели на качество предоставляемых услуг. Судя по тому, что я увидел в “Shindan Hotel Astara”, проверок там не было очень давно. А что может стать поводом для проверок? Как сообщили мне в Ленкоранском региональном управлении по туризму, которое функционирует при Госагентстве по развитию туризма, поводом для проверок в отелях может стать официальное обращение граждан, с конкретным указанием причины недовольства. А далее, Госагентство по туризму отправляет письмо в региональное управление по туризму, которое перенаправляет обращение в соответствующую структуру. Например, в санитарно-эпидемиологическую.

В общем, бумагооборот тут возможно обеспечить изрядный, но вот пробелы устранить это вряд ли поможет. Особенно, если отель принадлежит, как в случае с “Shindan Hotel Astara”, одному очень известному бизнесмену, имеющему объекты по всей стране, начиная с рынка в Садараке. Руководство Госагентства по туризму, скорее всего, предпочтет даже не отправлять ему жалобу возмущенного постояльца. Делаю такой логический вывод, исходя из того, в каком состоянии ныне находится данный отель. Вряд ли может быть, что никто из остававшихся в номерах с мышами и муравьями, не возмущался по данному поводу. Но, как видим, такого рода традиции в этом отеле все еще имеются. А значит Госагентство по туризму, Ленкоранское региональное управление по туризму, Ассоциация отелей банально недорабатывают. Причем, далеко не только в случае с указанным отелем. Многие отели Астары имеют схожий уровень «сервиса».