Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.
Как передают российские СМИ, об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.
Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».