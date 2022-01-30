Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», — сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок».