Умер британский киноактер Том Уилкинсон, ему было 75 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его родственников.

«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним», — говорится в заявлении его агента от имени семьи.

За свою карьеру, длившуюся почти 50 лет, Уилкинсон завоевал множество актерских наград, а также был дважды номинирован на «Оскар». Актер получил «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Бенджамина Франклина в сериале HBO 2008 года «Джон Адамс».

Уилкинсон родился в семье фермеров в йоркширской долине Уорфедейл в 1948 году. Славу и признание критиков он получил после фильма «Мужской стриптиз» (The Full Monty), где он сыграл Джеральда Артура Купера — мастера сталелитейного завода, который пытается скрыть свое увольнение от жены. Среди известных фильмов в его карьере есть драма «Влюбленный Шекспир», боевики «Бэтмен. Начало» и «Миссия невыполнима», драма «Вечное сияние чистого разума».