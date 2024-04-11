Член Зала славы профессионального американского футбола и актер О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом на странице Симпсона в соцсети Х сообщила его семья.

Отмечается, что причиной смерти стал рак.

Симпсон был выбран под первым номером драфта Национальной футбольной лиги (NFL) командой «Баффало». В ходе карьеры он также выступал за «Сан-Франциско». Симпсон стал первым игроком NFL, пробежавшим с мячом более 2 тыс. выносных ярдов за сезон. В 1985 году Симпсон был включен в Зал славы профессионального американского футбола.

Спортсмен снялся в более чем десяти фильмах. В трилогии «Голый пистолет» Симпсон сыграл роль детектива Нортберга. После окончания спортивной карьеры он долгое время снимался в рекламе.