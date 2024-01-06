Бывший футболист и главный тренер сборной Бразилии по футболу Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается в его аккаунте в Meta.

Причины смерти экс-игрока не уточняются. «Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек», — говорится в сообщении.

Загалло — единственный спортсмен в истории, который четыре раза становился чемпионом мира по футболу. Два раза он завоевывал титул как игрок (1958, 1962 годы) и еще по разу как главный тренер (1970) и помощник главного тренера (1994).

На протяжении футбольной карьеры Загалло играл за бразильские «Америку», «Фламенго» и «Ботафого». В составе сборной Бразилии он провел 36 матчей, в которых забил пять голов.